La Euskal Selekzioa gana la medalla de oro en trinquete adaptado

En lo que respecta a la competición de xare, la Euskal Selekzioa ha obtenido, finalmente, la cuarta posición, ya que, en el partido por la medalla de bronce, que se ha disputado este jueves por la tarde, Argentina ha superado a Euskadi, en dos sets.

Oier Iturbe y Markel Mujika han caído en el primer set por 15-12, en tanto que el segundo set ha sido para la pareja argentina, formada por Alan Correa e Iñaki Gil, por 15-10.

De esta forma, Euskadi se ha clasificado cuarta en xare.