La Euskal Selekzioa gana la medalla de oro en trinquete adaptado
Edorta de Anta y Germán Elkoro se han llevado la segunda medalla de oro del Mundial tras derrotar a Francia. En pala corta, Euskadi se ha clasificado para la final y, en xare, se ha hecho con la cuarta plaza.
La Euskal Selekzioa ha logrado la medalla de oro en trinquete adaptado al derrotar a Francia en dos juegos.
Edorta de Anta y Germán Elkoro han dominado el primer juego desde el principio, y han terminado ganando por 10-15 a los franceses Dorian Navarro y Maxime Cabanne. En la segunda, la pareja vasca ha comenzado perdiendo, llegando a ver el 6-2 a favor de los franceses. Entonces, Edorta y German han pedido descanso, y, a partir de ese momento, han tomado el camino hacia arriba, llegando incluso al 8-7. Al final, han condeguido remontar y han ganado 9-15 a Doriane y Maxime.
Tras un gran partido, Euskadi se ha embolsado su segundo oro y la tercera medalla del Mundial.
Xare
En lo que respecta a la competición de xare, la Euskal Selekzioa ha obtenido, finalmente, la cuarta posición, ya que, en el partido por la medalla de bronce, que se ha disputado este jueves por la tarde, Argentina ha superado a Euskadi, en dos sets.
Oier Iturbe y Markel Mujika han caído en el primer set por 15-12, en tanto que el segundo set ha sido para la pareja argentina, formada por Alan Correa e Iñaki Gil, por 15-10.
De esta forma, Euskadi se ha clasificado cuarta en xare.
Pala corta
En pala corta, también este jueves, Euskadi ha conseguido clasificarse para la final, que jugará ante España. La pareja formada por Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez ha superado en dos sets, por 15-8 y 15-4, a Estados Unidos, y, así, ha asegurado otra medalla para la Euskal Selekzioa.