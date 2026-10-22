La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado dos nuevas finales en la séptima jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV. Julen Alberdi ha superado a Santi Yániz (España) en la semifinal de frontball masculino, y Nagore Martín a la mexicana Dulce Figueroa en la de paleta goma femenina.