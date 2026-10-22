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Julen Alberdi, en frontball, y Nagore Martín, en paleta goma, aseguran otros dos metales para la Euskal Selekzioa

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Nagore-Martin-paleta-goma-Mundial-Argentina-Uruguay
18:00 - 20:00
Nagore Martín en la semifinal de paleta goma. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Julen Alberdik, frontballean, eta Nagore Martinek, gomazko paletan, beste bi domina ziurtatu dituzte Euskal Selekziorentzat
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Última actualización

La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado dos nuevas finales en la séptima jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV. Julen Alberdi ha superado a Santi Yániz (España) en la semifinal de frontball masculino, y Nagore Martín a la mexicana Dulce Figueroa en la de paleta goma femenina. 

Euskal Selekzioa Mujeres deportistas Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Pelota

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