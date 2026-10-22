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Julen Alberdi, en frontball, y Nagore Martín, en paleta goma, aseguran otros dos metales para la Euskal Selekzioa
La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado dos nuevas finales en la séptima jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV. Julen Alberdi ha superado a Santi Yániz (España) en la semifinal de frontball masculino, y Nagore Martín a la mexicana Dulce Figueroa en la de paleta goma femenina.
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