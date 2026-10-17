En pelota a mano individual, Ekhi Irribarria se ha impuesto por 10-3 y 10-1 al francés Itoiz Los primeros tantos han sido muy tensos ante un rival muy ofensivo, del que Ekhi ha salido nervioso, incapaz de soltarse en la cancha, pero que ha tenido el marcador a favor desde el principio y se ha sentido cada vez mejor Poco a poco ha ido entrando más en juego, ha subido el nivel en el tramo final, y ha ganado el partido con contundencia

En pelota a mano por parejas, Eñaut Lizeaga y Beñat Garmendia han ganado 10-3 y 10-4 a los mexicanos Güero y Kevin , un comienzo duro en el que los mexicanos se han metido de lleno en el partido con un juego intenso y con efecto que ha obligado a la pareja vasca a aguantar ese primer arreón.

Después de tres contra cuatro, Lizeaga y Garmendia han roto el partido y han llegado al décimo tanto consecutivo, en el que Lizeaga ha desplegado un juego muy intenso, con mucho dolor de volea y mucha velocidad a la pelota, con la ayuda de Garmendia.

Tras el descanso, el partido ha seguido el mismo guión: tantos peleados al principio, pero la velocidad de los pelotaris vascos ha puesto el duelo a su favor, y han cerrado el segundo set con 10-4.