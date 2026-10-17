Siete victorias en ocho partidos para la euskal selekzioa
La representación vasca se ha impuesto en pelota a mano individual y por parejas, el parapeto de trinquete, la pala corta, el frontball femenino y la cesta punta por parejas tanto femenina como masculina, mientras que en el share ha salido derrotada.
La Euskal Pilota Selekzioa ha firmado este viernes una gran jornada en el XX Campeonato del Mundo de la FIPV, que se disputa en Argentina y Uruguay. Ha jugado ocho partidos y ha ganado siete.
Dos victorias en pelota a mano
En pelota a mano individual, Ekhi Irribarria se ha impuesto por 10-3 y 10-1 al francés Itoiz Los primeros tantos han sido muy tensos ante un rival muy ofensivo, del que Ekhi ha salido nervioso, incapaz de soltarse en la cancha, pero que ha tenido el marcador a favor desde el principio y se ha sentido cada vez mejor Poco a poco ha ido entrando más en juego, ha subido el nivel en el tramo final, y ha ganado el partido con contundencia
En pelota a mano por parejas, Eñaut Lizeaga y Beñat Garmendia han ganado 10-3 y 10-4 a los mexicanos Güero y Kevin , un comienzo duro en el que los mexicanos se han metido de lleno en el partido con un juego intenso y con efecto que ha obligado a la pareja vasca a aguantar ese primer arreón.
Después de tres contra cuatro, Lizeaga y Garmendia han roto el partido y han llegado al décimo tanto consecutivo, en el que Lizeaga ha desplegado un juego muy intenso, con mucho dolor de volea y mucha velocidad a la pelota, con la ayuda de Garmendia.
Tras el descanso, el partido ha seguido el mismo guión: tantos peleados al principio, pero la velocidad de los pelotaris vascos ha puesto el duelo a su favor, y han cerrado el segundo set con 10-4.
Inicio contundente en parapelota trinquete
Germán Elkoro y Edorta De Anta han vencido 15-8 y 15-3 a Argentina, con Aldo Serra, sustituido por Franco Herrera, y Guillermo Poggio como rivales.
A pesar de los nervios iniciales y el escaso tiempo que han tenido para entrenar en trinquete, la pareja vasca ha entrado bien en el partido, se ha adelantado en el marcador, y ha mantenido la ventaja hasta ganar el primer set.
En la segunda, ha dominado desde el principio: ha llegado a ponerse 10-0 por delante, ha controlado el partido y lo ha cerrado con contundencia. "Esto nos da confianza para mantener el mismo nivel en los próximos partidos", han señalado, recordando el siguiente encuentro: contra Argentina en el frontón.
Victoria contundente en pala corta
Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez han ganado 15-3 y 15-6 a los chilenos Domínguez y Sáez.
Como es lógico en un Mundial, los nervios se han dejado notar en los cuatro pelotaris, pero la pareja vasca ha dado su nivel, y se ha llevado el primer set por 15-3.
En el segundo, Chile ha salido mejor y el partido se ha equilibrado, pero la diferencia ha vuelto a ser clara. "Era el primer partido, en un frontón desconocido, y hemos hecho los deberes. El siguiente será mucho más difícil, contra rivales de mayor nivel", explica la pareja.
Frontball femenino: victoria por incomparecencia
Miren Larrarte no ha tenido que jugar para lograr una nueva victoria para la selección vasca. Su rival, la representante cubana, no se ha presentado porque la delegación ha tenido problemas para salir de la isla y no han llegado aún a Buenos Aires, lo que le ha dado a Larrarte una victoria por 10-0 y 10-0. Larrarte `piensa ya en el próximo partido.
Xare: derrota ante la anfitriona
Xuban Lopetegi y Oier Iturbe han caído por 6-15 y 11-15 ante los argentinos Correa y Gil. Ante la selección local, la pareja vasca ha salido nerviosa y no ha entrado en juego en el primer set; que han perdido con claridad.
En el segundo, su juego ha mejorado, se han adelantado en el marcador y han jugado a buen nivel, pero les ha faltado algo de suerte, y finalmente han caído 11-15.
Inauguración y cesta punta en Uruguay
En Colonia del Sacramento (Uruguay), sede del frontón de 54 metros donde se disputa la cesta punta por parejas, se han jugado hoy los primeros partidos y se ha celebrado la inauguración del campeonato en tierras uruguayas.
Previamente al acto, Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea han ganado por 15-1 y 15-7 a las francesas Lucille y Romane en la cesta punta del parejas femenino, dominando de principio a fin, imponiéndose con facilidad en el peloteo y no dando opción a sus rivales.
Tras la inauguración, en el primer partido de la liguilla de cesta punta masculina, Xabier Barandika y Unai Lekerikabeaskoa han ganado 15-3 y 15-12 a los pelotaris de la selección española Hormaetxea y Atain.
En el primer set, Euskadi ha dominado de principio a fin y ha cerrado el set con un 15-3. En el segundo, España ha entrado mucho mejor: ha metido muchas pelotas, ha defendido muy bien y en muchos tantos ha pasado de la defensa al ataque.
A pesar de que la pareja vasca se ha ido por delante con dos o tres tantos de ventaja, no ha conseguido romper el set y el marcador ha estado apretado hasta el final, en el que Barandika y el Lekerika han sabido sufrir, han aguantado, y han cerrado el partido con un 15-12.