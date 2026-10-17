Campeonato del Mundo de Pelota
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Victorias de la Euskal Selekzioa en el primer día de cesta punta

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AME6926. COLONIA DEL SACRAMENTO (URUGUAY), 16/10/2026.- Integrantes de la selección de Euskadi posan este viernes, previo a un partido con la selección de España durante el Mundial de Pelota Vasca 2026 en Colonia del Sacramento (Uruguay). EFE/ Antonela Fazzina
18:00 - 20:00
Puntistas de la Euskal Selekzioa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioaren garaipenak zesta-puntaren lehen egunean
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Última actualización

En el Campeonato del Mundo de Pelota la Euskal Selekzioa ganó 7 de los 8 partidos disputados ayer; incluso los puntistas despejaron inquietudes y encajaron a la perfección.

Euskal Selekzioa Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Cesta punta

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