La Euskal Pilota Selekzioa se estrena con dos victorias y una derrota en el Mundial de Argentina

El estreno ha sido inmejorable dado que, en paleta goma femenina, en frontón de 30 metros, la gasteiztarra Nagore Martín ha vencido a la representante española Maider Ardanaz, gran favorita y campeona el año pasado de la Liga de Naciones, el torneo clasificatorio para el Mundial en el que Martín fue bronce.

Nagore ha salido muy enchufada: ha arriesgado, ha sumado muchos tantos y se ha puesto 10-6. Ardanaz ha reaccionado hasta el 10-9, pero la pelotari vasca, muy sólida, ha cerrado el primer set 15-11. En el segundo han cambiado las tornas: Ardanaz ha apretado en el juego y, tras un set muy disputado, se lo ha llevado 8-15. En el tercer y definitivo set, Martín, muy concentrada, ha peleado cada tanto, se ha escapado 8-4 y ha cerrado el partido 10-4.