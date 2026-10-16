La Euskal Pilota Selekzioa se estrena con dos victorias y una derrota en el Mundial de Argentina
La Euskal Pilota Selekzioa ha empezado de manera destacada, ganando dos de sus tres partidos, su primer Campeonato del Mundo oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), la vigésima edición, que se disputa del 15 al 24 de octubre en Argentina y Uruguay.
Nagore Martín sorprende a la favorita
El estreno ha sido inmejorable dado que, en paleta goma femenina, en frontón de 30 metros, la gasteiztarra Nagore Martín ha vencido a la representante española Maider Ardanaz, gran favorita y campeona el año pasado de la Liga de Naciones, el torneo clasificatorio para el Mundial en el que Martín fue bronce.
Nagore ha salido muy enchufada: ha arriesgado, ha sumado muchos tantos y se ha puesto 10-6. Ardanaz ha reaccionado hasta el 10-9, pero la pelotari vasca, muy sólida, ha cerrado el primer set 15-11. En el segundo han cambiado las tornas: Ardanaz ha apretado en el juego y, tras un set muy disputado, se lo ha llevado 8-15. En el tercer y definitivo set, Martín, muy concentrada, ha peleado cada tanto, se ha escapado 8-4 y ha cerrado el partido 10-4.
Exhibición de Julen Alberdi en frontball
El zizurkildarra Julen Alberdi, en su debut en un Mundial absoluto, ha dominado de principio a fin al jugador de la selección francesa Andoni Larzabal en frontball masculino. Los primeros tantos han sido muy peloteados, pero todos han caído del lado de Alberdi, que se ha llevado el primer set por un contundente 10-0. Tras el descanso, Larzabal ha intentado cambiar su juego, pero el pelotari vasco ha respondido a las mil maravillas: después del 1-1 inicial, ha encadenado nueve tantos seguidos y ha cerrado el partido con un contundente 10-1.
Derrota ante México
En paleta goma masculina, en frontón de 30 metros, la Euskal Pilota Selekzioa se ha medido a México, gran favorita al oro en una especialidad que allí es de las más practicadas. En el primer set Unai Sagarzazu no ha podido frenar a Molina (3-15). En el segundo set, ambas selecciones han cambiado de pelotari: México ha sacado a Olvera y el seleccionador vasco, Edu Lobato, ha dado entrada a Julen Loidi, que con su juego duro y rápido ha llegado a ir por delante en el marcador al inicio del set y ha rozado la sorpresa en unos tantos muy luchados. Al final, Olvera se ha impuesto 10-15 y México ha demostrado por qué es la gran favorita al oro.
Resultados de la jornada 1:
- Paleta goma femenina (30 m): Nagore Martín (Euskadi) 2 – Maider Ardanaz (España) 1 (15-11, 8-15, 10-4)
- Frontball masculino: Julen Alberdi (Euskadi) 2 – Andoni Larzabal (Francia) 0 (10-0, 10-1)
- Paleta goma masculina (30 m): Unai Sagarzazu y Julen Loidi (Euskadi) 0 – Molina y Olvera (México) 2 (3-15, 10-15)