Sergio Rodriguez y Edorta De Anta han arrollado a los argentinos Herrera e Irazusta por 15-2 y 15-1 en el frontón de 36 metros.

La pareja vasca ha entrado muy bien en el partido y no ha cometido errores. Los argentinos han sumado un par de tantos al inicio y el marcador ha ido igualado, pero a partir de ahí Euskadi se ha adueñado del partido y ha abierto una gran ventaja sin fallar una sola pelota. Tanto Sergio como Edorta han estado acertados y han rematado los tantos a la perfección.

En el segundo set la historia se ha repetido, esta vez con dominio desde el principio. «En general, hemos hecho un partido perfecto», han resumido. Mañana jugarán en trinquete ante Francia; después llegarán dos partidos ante Brasil, en trinquete y en frontón, y cerrarán la liguilla ante Francia en frontón.