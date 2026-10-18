Tres victorias para la Euskal Pilota Selekzioa, en la 3ª jornada del Mundial
La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado tres victorias en seis partidos en la tercera jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV. Destacan los triunfos en cesta punta individual, que dejan a Aritz Erkiaga a un paso de la final, y el partido perfecto de la pareja de parapelota en el frontón de 36 metros.
Parapelota: partido perfecto
Sergio Rodriguez y Edorta De Anta han arrollado a los argentinos Herrera e Irazusta por 15-2 y 15-1 en el frontón de 36 metros.
La pareja vasca ha entrado muy bien en el partido y no ha cometido errores. Los argentinos han sumado un par de tantos al inicio y el marcador ha ido igualado, pero a partir de ahí Euskadi se ha adueñado del partido y ha abierto una gran ventaja sin fallar una sola pelota. Tanto Sergio como Edorta han estado acertados y han rematado los tantos a la perfección.
En el segundo set la historia se ha repetido, esta vez con dominio desde el principio. «En general, hemos hecho un partido perfecto», han resumido. Mañana jugarán en trinquete ante Francia; después llegarán dos partidos ante Brasil, en trinquete y en frontón, y cerrarán la liguilla ante Francia en frontón.
Cesta punta individual: doble triunfo ante México
En Buenos Aires, la cesta punta individual ha dejado dos victorias ante México. Maialen Aldazabal ha ganado a Mayorga por 15-6 y 15-7.
Al principio había dudas sobre cómo iba a responder la cancha: en el partido anterior la pelota había salido viva y después el juego se había vuelto lento. Por eso, hasta entrar en el partido y conocer a la rival, ha habido algo de nervios. Una vez dentro, Maialen ha jugado muy bien: ha llevado el partido arriesgando poco, ha firmado algunos buenos remates y ha ganado con bastante comodidad.
Aritz Erkiaga ha superado a Ochoa por 15-7 y 15-4 en un partido bastante cómodo. Tras la derrota de España, a Erkiaga le basta con ganar su próximo partido para estar en la final.
Cesta punta por parejas: derrota ante Estados Unidos
En cesta punta por parejas, en la segunda jornada de la liguilla en el frontón de 54 metros de Colonia del Sacramento, Eñaut Urreisti y Xabier Ibarluzea han caído ante los estadounidenses Johan y Gorka por 8-15 y 11-15.
Estados Unidos ha salido muy serio, sin fallos y moviendo rápido la pelota, mientras que la pareja vasca no ha conseguido entrar en el partido y ha cometido bastantes errores (8-15). En el segundo set, con 1-4 en contra, Unai Lekerikabeaskoa ha sustituido a Ibarluzea. Con su entrada el partido ha cambiado: se ha endurecido, los tantos han caído hacia ambos lados y el marcador se ha igualado a cinco y a ocho.
Sin embargo, Estados Unidos no ha bajado el ritmo, sobre todo gracias al gran partido de su zaguero Gorka, y algunos errores vascos en los momentos decisivos han dado el set a los estadounidenses (11-15).
El domingo se disputa la tercera y última jornada de la liguilla, en la que se decidirán las parejas finalistas, y la Euskal Pilota Selekzioa conserva muchas opciones de estar en la final.
Frontball: derrota ante la gran favorita
En frontball masculino, Mikel Aurrekoetxea ha caído ante el mexicano Niño Abraham por 6-10 y 5-10. México es la gran favorita del torneo.
En el primer set, Mikel ha salido muy enchufado, con mucha velocidad e intensidad, y se ha puesto 5-3, lo que ha puesto nervioso al favorito mexicano. Tras un descanso solicitado por México, el Niño Abraham le ha dado la vuelta al marcador (8-5, 9-6) y ha cerrado el set 10-6, en un set de mucho ritmo que el público ha disfrutado.
En el segundo, el Niño Abraham ha cambiado de táctica para contrarrestar el juego de Aurrekoetxea, ha impuesto su juego rápido y se ha adelantado 6-1. Mikel no ha dado su brazo a torcer y ha firmado tantos de gran calidad, pero ha cedido el set por 5-10.
Ahora toca ganar a Perú en la tercera jornada de la liguilla, con la vista puesta en las semifinales, donde previsiblemente esperará España con el pase a la final en juego.
Paleta goma: un paso adelante ante Francia
En paleta goma masculina, en frontón de 30 metros, Unai Sagarzazu ha caído ante Francia por 10-15, 15-13 y 8-10, pero deja muy buenas sensaciones.
Francia, potencia en la modalidad, ha empezado con Antoine, que levantaba mucho la pelota con la zurda, y a Unai le ha costado dirigirla con esa mano. Aun así, gracias a su físico, ha aguantado todo el primer set (10-15).
En el segundo, Sagarzazu ha entrado mejor: ha levantado con más confianza, ha rematado bien y ha sacado bien la pelota por pared. Antes de que terminara el set, Francia ha dado entrada a Teo, número uno francés en la modalidad. Al entrar en frío, ha dudado y ha fallado un par de jugadas, y Unai se ha llevado el set 15-13.
El tercero ha seguido un guion similar: Sagarzazu ha llevado la iniciativa, pero el cansancio de un partido tan largo le ha impedido definir bien sus dos paredes, y Teo, incansable en carrera, ha llegado a todas, ha cruzado bien la pelota y ha cerrado el set 10-8 para Francia.
Resultados de la jornada
• Frontball masculino: Mikel Aurrekoetxea (Euskadi) 0 – Niño Abraham (México) 2 (6-10, 5-10)
• Cesta punta individual femenina: Maialen Aldazabal (Euskadi) 2 – Mayorga (México) 0 (15-6, 15-7)
• Cesta punta individual masculina: Aritz Erkiaga (Euskadi) 2 – Ochoa (México) 0 (15-7, 15-4)
• Cesta punta masculina por parejas: Eñaut Urreisti y Xabier Ibarluzea / Unai Lekerikabeaskoa (Euskadi) 0 – Johan y Gorka (EE. UU.) 2 (8-15, 11-15)
• Paleta goma masculina (30 m): Unai Sagarzazu (Euskadi) 1 – Pucheus (Francia) 2 (10-15, 15-13, 8-10)
• Parapelota (frontón 36 m): Sergio Rodriguez y Edorta De Anta (Euskadi) 2 – Herrera e Irazusta (Argentina) 0 (15-2, 15-1)