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Recepción oficial a la Euskal Selekzioa en Buenos Aires
Los pelotaris de la selección llegaron a Buenos Aires el lunes. Este martes han sido recibidos por la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el presidente de la Federación Vasca, José Mari Mitxelena. La selección vasca se estrenará oficialmente por primera vez en un campeonato del mundo de pelota, que se jugará del 15 de octubre al 25 en Argentina y Uruguay.
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