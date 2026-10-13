MUNDIAL DE PELOTA

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Recepción oficial a la Euskal Selekzioa en Buenos Aires

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18:00 - 20:00
Recepción oficial a los representantes de la Euskal Selekzioa en Buenos Aires (Argentina). Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Selekzioari harrera ofiziala, Buenos Airesen, Munduko Pilota Txapelketaren atarian
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Última actualización

Los pelotaris de la selección llegaron a Buenos Aires el lunes. Este martes han sido recibidos por la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el presidente de la Federación Vasca, José Mari Mitxelena. La selección vasca se estrenará oficialmente por primera vez en un campeonato del mundo de pelota, que se jugará del 15 de octubre al 25 en Argentina y Uruguay.

Euskal Selekzioa Pala Pelota a mano Pelota Cesta punta Campeonato del Mundo de Pelota Vasca

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