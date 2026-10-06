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Jannik Sinner no volverá a las pistas de tenis hasta 2027, por su lesión en la rodilla

Lo ha anunciado el propio tenista italiano, actual número uno del mundo, que no juega un partido oficial desde que, el 12 de julio, ganó en la final de Wimbledon: "Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada de 2026 ha terminado oficialmente para mí", ha señalado.
Jannik Sinner
Jannik Sinner será baja en lo que resta de temporada, en 2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Jannik Sinnerrek ez du partidarik jokatuko 2027ra arte, belaunean duen lesioagatik
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El tenista italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, no volverá a las pistas hasta 2027, por su lesión en la rodilla derecha, según ha anunciado él mismo este martes.

Sinner no ha podido jugar un partido oficial desde el pasado 12 de julio, cuando ganó en la final de Wimbledon: "Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada de 2026 ha terminado oficialmente para mí", ha señalado.

"Estos últimos años, especialmente el final en Turín (en referencia a las Finales ATP), me han regalado sentimientos y emociones muy bonitos, por lo que este año va a ser muy diferente", ha agregado. Sinner ha explicado que necesita pensar en su carrera "a largo plazo", y que hará "todo lo posible para volver al 100 %".

La ausencia del italiano hasta el próximo año podría tener consecuencias en la lucha por el número uno del mundo, que, si logra sumar los puntos necesarios, pasaría a manos del alemán Alexander Zverev.

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