Piragüismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Miren Lazkano gana la plata en la prueba de canoa de la Copa del Mundo de La Seu d 'Urgell

En la tanda de los 12 mejores, Lazkano ha marcado un último tiempo de 104.55, finalizando a 0.70 de la brasileña Ana Satila.
MIREN_LAZKANO_BASQUE_TEAM
Miren Lazkano en una prueba anterior. Foto de archivo: Basque Team
Euskaraz irakurri: Miren Lazkanok zilarra irabazi du Seu d 'Urgelleko Munduko Kopako kanoa proban
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La piragüista Miren Lazkano ha ganado la medalla de plata en la prueba de canoa de la Copa del Mundo de La Seu d 'Urgell, la última de la temporada. El hecho de tener que pasar por el quirófano para recuperar su hombro no ha supuesto ningún problema y la deportista gipuzkoana ha vuelto a subir al podio.

Tras el éxito del Mundial de Oklahoma, con la medalla de bronce en kayak cross, esta vez se ha colgado el segundo metal más preciado. En la tanda de las 12 mejores, Lazkano ha marcado un último tiempo de 104.55, finalizando a 0.70 de la brasileña Ana Satila.

Más deportes Miren Lazkano Piragüismo Basque Team

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X