Miren Lazkano gana la plata en la prueba de canoa de la Copa del Mundo de La Seu d 'Urgell

La piragüista Miren Lazkano ha ganado la medalla de plata en la prueba de canoa de la Copa del Mundo de La Seu d 'Urgell, la última de la temporada. El hecho de tener que pasar por el quirófano para recuperar su hombro no ha supuesto ningún problema y la deportista gipuzkoana ha vuelto a subir al podio.