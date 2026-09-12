Zverev y Shelton se citan en la final del US Open
Alexander Zverev, número 2 del mundo, se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en 2 horas y 58 minutos. El alemán, que alcanza por segunda vez la final del US Open, buscará su segundo título de Grand Slam tras conquistar Roland Garros.
En la otra semifinal, Ben Shelton remontó ante Frances Tiafoe para ganar por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. El estadounidense, de 23 años, jugará por primera vez una final de un grande y tratará de convertirse en el primer campeón local del torneo desde Andy Roddick en 2003.
Shelton tendrá un reto complicado, ya que Zverev ha ganado los cinco enfrentamientos entre ambos. Además, el alemán llega a su tercera final consecutiva de Grand Slam.
Te puede interesar
Maialen Chourraut, tercera en la general del K1
La palista vasca ha completado una destacada temporada en la Copa del Mundo de K1, en la que ha sumado 227 puntos para situarse tercera en la clasificación general.
Torneo Internacional de Esquiladores de Ovejas, el 19 de septiembre, en Elizondo
El próximo 19 de septiembre han organizado en Elizondo el Torneo Internacional de Esquiladores de Ovejas, cuya presentación ha tenido lugar esta mañana. Además de los esquiladores de Euskal Herria, vendrán a competir desde otros países.
Novak Djokovic cae eliminado en el Abierto de Estados Unidos, al perder en la primera ronda
El tenista serbio Novak Djokovic se ha quedado fuera del Abierto de Estados Unidos, tras perder el partido de la primera ronda Mariano Navone. Ha terminado el encuentro exhausto.
El equipo Legion XIII de Jon Rahm gana el campeonato por equipos del LIV
El conjunto capitaneado por el golfista de Barrika lo ha logrado tras ganar el campeonato disputado en Indianápolis. El el torneo individual, Rahm ha sido segundo.
Sinner no participará en el Abierto de Estados Unidos por una lesión en la rodilla derecha
El italiano, número uno del mundo, no disputa un partido oficial desde que conquisto Wimbledon por segundo año consecutivo.
Carlos Alcaraz defenderá su trono en el US Open
El tenista murciano volverá a las canchas en Nueva York tras superar una lesión en su muñeca derecha que le ha tenido cuatro meses alejado de las pistas.
Los Hermanos Pou y Micher Quito abren “Bonus Track” en la Cordillera Blanca
Este verano, Eneko e Iker Pou, junto a su compañero peruano Micher Quito, han abierto "Bonus Track" (WI7/M6/6c/1.060 m) en Ranrapalca (6.162 m), en la Cordillera Blanca de Perú. La más dura y comprometida de las 22 rutas que han inaugurado en esta cordillera. Lo han hecho en tres días y en estilo alpino, afrontando con total autonomía una de las grandes montañas andinas.
El LIV Golf cancela su último torneo y adelanta la final por equipos a este fin de semana
Se ha anunciado la cancelación de la final por equipos prevista en Michigan del 27 al 30 de agosto y el adelanto la definición de la temporada en medio de las dudas sobre el futuro del LIV.
Rahm baja al decimoquinto puesto mundial
El golfista de Barrika, que el próximo fin de semana jugará en Indianápolis el último torneo del curso del LIV, en el que ya se ha proclamado campeón, baja de la decimotercera a la decimoquinta plaza.