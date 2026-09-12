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Zverev y Shelton se citan en la final del US Open

Alexander Zverev y Ben Shelton disputarán este domingo la final del Abierto de Estados Unidos después de superar a Karen Khachanov y Frances Tiafoe, respectivamente.
Ben Shelton eta Alexander Zverev

Ben Shelton y Alexander Zverev. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Zverev eta Shelton US Openeko finalean
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Alexander Zverev, número 2 del mundo, se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en 2 horas y 58 minutos. El alemán, que alcanza por segunda vez la final del US Open, buscará su segundo título de Grand Slam tras conquistar Roland Garros.

En la otra semifinal, Ben Shelton remontó ante Frances Tiafoe para ganar por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. El estadounidense, de 23 años, jugará por primera vez una final de un grande y tratará de convertirse en el primer campeón local del torneo desde Andy Roddick en 2003.

Shelton tendrá un reto complicado, ya que Zverev ha ganado los cinco enfrentamientos entre ambos. Además, el alemán llega a su tercera final consecutiva de Grand Slam.

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