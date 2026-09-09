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Torneo Internacional de Esquiladores de Ovejas, el 19 de septiembre, en Elizondo

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Ardi moztaileen lehiaketaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del concurso de Esquiladores de Ovejas, en Elizongo
Euskaraz irakurri: Ardi Moztaileen Nazioarteko Txapelketa, irailaren 19an, Elizondon
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Última actualización

El próximo 19 de septiembre han organizado en Elizondo el Torneo Internacional de Esquiladores de Ovejas, cuya presentación ha tenido lugar esta mañana. Además de los esquiladores de Euskal Herria, vendrán a competir desde otros países.

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