Higinio Rivero acaba vigésimo los 20 km de esquí de fondo en su debut invernal

El bizkaíno Higinio Rivero, en la categoría sentado, ha concluido este domingo vigésimo los 20 kilómetros de esquí de fondo en la última jornada de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en los que se ha convertido en el primer deportista de la historia en competir en tres deportes con España, tras hacerlo también en biatlón y en los de verano en piragüismo.

Rivero ha marcado en meta un tiempo de 59:49.0, lejos de las medallas que se adjudicaron el ruso Ivan Golubkov (51:55), oro; el chino Zhongwu Mao (52:45.8), plata; y el italiano Giuseppe Romele (53:17.1), bronce.

El deportista vasco ha competido en otras cuatro pruebas en estos Juegos. Fue decimosexto en la persecución sprint, vigésimo en los 7,5 kilómetros sprint y vigésimo tercero en los 12,5, las tres de biatlón, mientras que en el kilómetro sprint de esquí de fondo no pasó a semifinales.