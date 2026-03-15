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Álvaro Romero, octavo en la Copa del Mundo de boardcross

El guipuzcoano ha acabado octavo la prueba de la Copa del Mundo de boardercross, en la que se ha impuesto el austríaco Jakob Dusek.
Álvaro Romero

Álvaro Romero. Fuente: EFE archivo

Euskaraz irakurri: Álvaro Romero, zortzigarren boardkroen Munduko Kopan
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EITB

Última actualización

Álvaro Romero ha acabado octavo la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard que se ha disputado este domingo en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg), en la que se ha impuesto el austriaco Jakob Dusek.

El guipuzcoano Romero ha acabado cuarto la final pequeña y ha concluido octavo una prueba en la que su paisano, el también donostiarra Lucas Eguiba quedó eliminado en octavos.

Dusek se ha impuesto por delante del alemán Leon Ulbricht y del francés Aidan Chollet, que han sido segundo y tercero, respectivamente, en una prueba en la que otro galo, Merlin Surget, ha terminado cuarto.

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