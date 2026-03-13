JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO
Higinio Rivero acaba decimosexto la persecución sprint

Rivero ha completado el recorrido en un tiempo de 13:08.9, alejado de las medallas que han logrado Khamitov, Rad y Liu.
Higinio Rivero
Higinio Rivero. Foto: CPE
El bizkaíno Higinio Rivero ha concluido este viernes decimosexto la persecución sprint de biatlón, su mejor resultado en la cuarta prueba que disputa en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en los que se ha convertido en el primero de la historia en competir en tres deportes con España.

Rivero, de 43 años, ha completado el recorrido en un tiempo de 13:08.9, alejado de los tres puestos de honor de las medallas que ocuparon el kazajo Yerbol Khamitov (9:39.0), oro; el ucraniano Taras Rad (10:00.5), plata; y el chino Zixu Liu (10:11.5), bronce.

"Hemos hecho la calificación muy fuerte porque luego tenemos un tiempo de compensación y ha salido genial, pero la nieve nos ha jugado una mala pasada, se ha hecho muy dura y he sufrido bastante en la primera vuelta. Luego me ha hecho fallar tres tiros, que me ha llevado a perder un par de posiciones", ha dicho Rivero.

