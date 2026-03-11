Escalada
Mikel Linazisoro tras su vuelta a casa: "Bergara me da todo, sentirme en casa me llena"

Mikel-Linazisoro-escalador
18:00 - 20:00
El escalador guipuzcoano Mikel Linazisoro. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Linazisoro Bergarako eskalatzaileari elkarrizketa etxera itzuli ondoren
author image

EITB

Última actualización

El escalador de Bergara terminó sus estudios de medicina, y los aparcó para apostar por la escalada a tiempo completo en Cataluña. Sin embargo, le ha pesado estar lejos de los suyos, y ha decidido volver a casa.

