Juegos Paralímpicos de Invierno
Higinio Rivero, tres deportes en dos Juegos Olímpicos distintos: "El objetivo es un top diez en biatlón, y un top veinte en esquí de fondo"

Higinio Rivero
Euskaraz irakurri: Higinio Rivero, hiru kirol bi Olinpiar Jokotan: "Biatloian, helburua da lehengo hamarren artean sartzea, eta iraupen-eskian, lehenengo hogeiren artean"
author image

EITB

Última actualización

El atleta de Basque Team va a participar, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, en biatlón y en esquí de fondo, y ya tiene experiencia en piragüismo; los Juegos comienzan este viernes, y EITB ha estado con él.

Juegos Olímpicos de Invierno Basque Team Esquí Más deportes

Joseba Attard: “Es un honor representar por primera vez a Euskal Herria en el Mundial de esquiladores de oveja"

La selección de esquiladores y artilleros de ovejas de Euskal Herria participará por primera vez en el Mundial de dicha disciplina. Han pasado dos semanas desde que los participantes fueron a practicar a Nueva Zelanda. Hoy ha sido el acto de recibimiento y el jefe de filas de la selección, Joseba Attard, nos ha explicado desde los pormenores de su estancia y el campeonato.

Oier Ibarretxe boxeolaria
El boxeador Oier Ibarretxe debutará como profesional el 14 de marzo

El boxeador Oier Ibarretxe, de Basque Team, debutará como profesional el próximo 14 de marzo en el pabellón de La Casilla. El deportista de Galdakao ha ofrecido una rueda de prensa en San Mamés para dar los detalles este lunes por la mañana. Jon Fernández será cabeza de cartel de la velada, en la que luchará contra Somay Bilal. Además, también estarán Jokin García y Gianluca Ceglia; Ibarretxe, por su parte, tendrá como rival a Bassam Laaoula.

