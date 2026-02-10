Manex Salsamendi, que compite con Brasil, no participará en los cuartos de final del esprint clásico de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno, tras quedar 48º en la prueba de calificación con una marca de 3:25:48. El último esquiador en lograr el pase para avanzar en el campeonato, el noruego Johan Haeggstroem, ha necesitado 3:18:87 minutos.

En la final, disputada al mediodía, se ha impuesto el noruego Johannes Hoesflot Klaebo (03:39:74), seguido por el estadounidense Ben Ogden (03:40:61) y el noruego Oskar Opstad Vike (03:46:55).