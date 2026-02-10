Juegos Olímpicos de Invierno
Manex Salsamendi se queda fuera de los cuartos de final en esprint clásico

En la prueba de calificación ha quedado en el puesto 48, con una marca de 3:25:48 minutos, a siete segundos de la clasificación.
Johannes Hoesflot Klaebo eta Erik Valnes, Olinpiar Jokoetan.

Manex Salsamendi ha competido en la prueba ganada por el noruego Johannes Hoesflot Klaebo. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
EITB

Manex Salsamendi, que compite con Brasil, no participará en los cuartos de final del esprint clásico de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno, tras quedar 48º en la prueba de calificación con una marca de 3:25:48. El último esquiador en lograr el pase para avanzar en el campeonato, el noruego Johan Haeggstroem, ha necesitado 3:18:87 minutos.

En la final, disputada al mediodía, se ha impuesto el noruego Johannes Hoesflot Klaebo (03:39:74), seguido por el estadounidense Ben Ogden (03:40:61) y el noruego Oskar Opstad Vike (03:46:55).

 

Más deportes Juegos Olímpicos de Invierno

