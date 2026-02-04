Milán-Cortina d'Ampezzo: comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026 empiezan este viernes, 6 de febrero, y van a finalizar el 22 de febrero, domingo. Se trata de la XXV. edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, y van a competir cinco deportistas vascos: Manex Salsamendi (en esquí de fondo), Daniel Milagros (en patinaje de velocidad en hielo), Lucas Eguibar y Alvaro Romero (en snowboardcross) y Arrieta Rodriguez (en esquí alpino); Salsamendi competirá con el equipo de Brasil, en tanto que Milagros, Eguibar, Romero y Rodríguez lo harán con el equipo de España.

Desde 1924

Los Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron lugar por primera vez en 1924, en Chamonix (Francia). En Milán- Cortina d'Ampezzo, se van a dar cita más de 2900 atletas, de los que el 47 % son mujeres; se pondrán en juego 116 medallas, en 16 disciplinas. 92 países competirán por todas ellas, en una competición que presenta, como gran novedad, la incorporación del esquí de montaña. Cabe destacar, además, que va a contar con el mayor territorio olímpico de la historia: 22 000 kilómetros cuadrados.

La historia de los Juegos Olímpicos de Invierno tuvo su inicio, como ha quedado dicho, en Chamonix, en 1924. En el programa de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 figuraba el patinaje artístico, algo que también sucedió en los de Amberes de 1920, en los que también hubo hockey hielo; pero los primeros Juegos de Invierno, tal como se conciben ahora, no se celebraron hasta 1924, aunque recibieron ese tratamiento de forma retroactiva, al ser concebidos inicialmente como la Semana Internacional del Deporte (invernal).

El primer campeón olímpico de invierno fue el estadounidense Charles Jewtrew, en los 500 metros de patinaje, y el primer medallero lo encabezó Noruega, que repetiría en 1928, en St. Moritz (Suiza). En la tercera edición, en 1932, se produjo el primer cambio de continente, al ser sede Lake Placid, en Estados Unidos; la anfitriona acabó primera en un medallero que se resolvió no sin polémica, ya que se cambiaron, sin aviso previo, toda una serie de reglas en el patinaje de velocidad. En Lake Placid, el estadounidense Eddie Eagan ganó en el 'bob' a cuatro y se convirtió en el primer campeón olímpico de invierno y de verano, ya que doce años antes, en Amberes, había ganado oro en boxeo.

Los de 1936, meses antes de los de verano, que tuvieron lugar en Berlín, también fueron los Juegos de Adolf Hitler. La noruega Sonja Henie fue la estrella en Baviera, al lograr su tercer oro consecutivo en patinaje artístico, en la última cita olímpica antes de la Segunda Guerra Mundial. St. Moritz fue de nuevo sede, después de la misma, en la edición de 1948, en la que Japón y Alemania, derrotadas en la guerra, quedaron excluidas por las sanciones internacionales.

Cuatro años más tarde, Noruega, la cuna del esquí moderno, acogió los Juegos, y Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas italianos y que comparte con Milán la nomenclatura oficial de esta edición, organizó la edición de 1956, en la que participó por primera vez la URSS, que, con siete oros, tres platas y seis bronces, lideró la clasificación final de medallas, algo que repetiría en los dos Juegos siguientes.



Squaw Valley, en California, supuso en 1960 la segunda vez que Estados Unidos organizaron una cita olímpica invernal; Innsbruck, la capital del Tirol de Austria, padeció, cuatro años después, una inhabitual escasez de nevadas, y el ejército austríaco "tomó" las montañas para acondicionarlas con nieve transportada desde otras estaciones. En Grenoble, y en 1968, Noruega interrumpió el dominio soviético en el medallero.

Asia se estrenó en 1972 en unos Juegos de invierno; ocho años después de los de verano de Tokio, Japón albergó los de Sapporo. La URSS lideró una vez más el medallero en Innsbruck, en 1976, y en Lake Placid, en 1980. El estadounidense Eric Heiden, en 1980, se convirtió en el que hasta la fecha sigue siendo el único deportista en ganar cinco oros en unos Juegos de invierno, en patinaje de velocidad.

Sarajevo, la capital bosnia, en la desaparecida Yugoslavia, organizó los Juegos en 1984, cuando la República Democrática Alemana ganó el medallero. Canadá albergó por primera vez una cita invernal en 1988, en Calgary, con dominio de la URSS, y los Juegos de invierno de 1992 fueron en Albertville (Francia), donde el país que más oros ganó fue Alemania; y después de organizar los de Oslo de 1952, Noruega volvió a albergar los Juegos en 1994, en Lillehammer, donde se rompió la cadencia de celebrarlos cada cuatro años, para separar las citas de verano y las de invierno.



El fondista noruego Bjorn Daehlie, que la había iniciado dos años antes, prosiguió con su colección de trofeos, que culminaría cuatro años más tarde en la segunda cita invernal en Japón: la de Nagano de 1998. En los Juegos de Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos), en 2002, reinó el noruego Ole Einar Bjoerndalen, que ganó todas las pruebas en las que compitió, colgándose al pecho cuatro oros y aupando a su país a lo alto del medallero. En Turín, en 2006, Simon Ammann causó sensación al ganar para Suiza dos oros en los dos trampolines, con sólo 20 años; una proeza que 'Harry Potter', como se le bautizó por su aspecto, repetiría ocho años después, en Vancouver, donde la anfitriona, Canadá, ganó en el medallero.

En 2010, en esquí alpino, el estadounidense Bode Miller ganó el único título que le faltaba, el olímpico, en la supercombinada; Miller añadiría a su vasta colección otro trofeo en Sochi, en 2014, cuando se convirtió, con 36 años, en el medallista de más edad en la historia olímpica del deporte rey invernal. En Pyeongchang, en 2018, Noruega, segunda en el medallero de Sochi, sucedió en el historial a Rusia.

En Pekín, en 2022, triunfó el biatleta Johannes Thingnes Bo, que, con cuatro oros y una plata, contribuyó al triunfo final de Noruega en el medallero.



Cinco vascos, en Milán-Cortina d'Ampezzo

En la cita que comienza este viernes, hay cinco deportistas de Euskal Herria en competición. Manex Salsamendi, del equipo de Brasil, participa en la prueba de esquí de fondo; el 10 de febrero, martes, disputa el esprint clásico, y vuelve a la competición el 13, viernes, en la carrera de 10 kilómetros, en estilo libre. Daniel Milagros, en patinaje de velocidad en hielo, compite el miércoles 11 de febrero, un día antes de que lo hagan Lucas Eguibar y Álvaro Romero. Arrieta Rodríguez, en esquí alpino, tiene prevista su participación para el 18 de febrero, miércoles. Eguibar, Romero y Rodríguez son atletas de Basque Team.