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Tres medallas de la Euskal Selekzioa en el Mundial de Taiwán

Sokatira
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak hiru domina kolkoratu ditu Taiwango Munduko Txapelketan
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EITB

Última actualización

Las féminas se han hecho con la plata en el de hasta 500 kilos, mientras que las otras dos han sido de bronce: una ha sido para los hombres en el de hasta 600 kilos y la otra en el mixto sub 23.

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