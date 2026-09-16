SUDÁFRICA

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La representación vasca finaliza la primera jornada matinal del Mundial de Sokatira sin medalla

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Goiherri sokatira taldea, Munduko Txapelketan
18:00 - 20:00

Goiherri, en el Mundial. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Euskal ordezkariek dominarik gabe amaitu dute Munduko Sokatira Txapelketaren lehen goiza
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Última actualización

Los equipos Gaztedi y Goiherri han competido en el primera jornada matinal del Campeonato del Mundo de Sokatira, en Sudáfrica, en el que el equipo Goiherri A se ha quedado a un punto de clasificarse para los cuartos de final.

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