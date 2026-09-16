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La representación vasca finaliza la primera jornada matinal del Mundial de Sokatira sin medalla
Los equipos Gaztedi y Goiherri han competido en el primera jornada matinal del Campeonato del Mundo de Sokatira, en Sudáfrica, en el que el equipo Goiherri A se ha quedado a un punto de clasificarse para los cuartos de final.
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