SOKATIRA
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Satisfacción en la representación vasca por el buen papel realizado en el Campeonato del Mundo de Sokatira de Taiwán

Sokatira
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pozarren dira Taiwango Munduko Txapelketatik bueltan
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EITB

Última actualización

En el Campeonato del Mundo de Sokatira disputado en Taiwán ha habido una amplia representación vasca, que aunque no han logrado medalla de oro, han rendido a un buen nivel. Han participado los equipos de Ibarra, Abadiño, Ansoain y Txantrea, compitiendo no sólo por equipos, sino también representando a Euskal Herria.

Sokatira Herri-kirolak

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