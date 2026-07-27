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Goiherri y Gaztedi se imponen en el Campeonato de Euskal Herria de sokatira

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Sokatira, EHko txapelketa
18:00 - 20:00

Laukiz ha acogido el Campeonato de Euskal Herria de sokatira.

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KIROLAK EITB

Última actualización

En la categoría femenina de 500 kilos, Goiherri ha vencido en el campeonato de Euskal Herria, disputado en Laukiz; en categoría masculina, por su parte, el equipo Gaztedi ha ganado en todas las tiradas.

 

Sokatira Herri-kirolak

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