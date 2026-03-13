SOKATIRA
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Ibarra, medalla de bronce en el Mundial de Taiwán en la modalidad de 540 femenino

Sokatira
18:00 - 20:00
Grupo de Sokatira de Ibarra. Imagen: @ibarra_sokatira
Euskaraz irakurri: Ibarra Sokatira Taldea, hirugarren, Taiwango Mundu Txapelketan
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EITB

Última actualización

El Campeonato del Mundo de Sokatira se está disputando estos días en Taiwán, en la ciudad de Taipei. En cuanto a la representación vasca, el Grupo masculino de Sokatira de Abadiño hizo tercero, hoy han hecho lo mismo las chicas del Grupo Sokatira de Ibarra.

Sokatira Herri-kirolak

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