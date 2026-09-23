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Estefanía Etxebeste, sobre el récord: “Lo trabajamos durante todo el verano y luego demostramos lo que habíamos preparado”
Estefanía Etxebeste ha hecho historia como harrijasotzaile al batir el récord de Idoia con la alzada de la piedra rectangular de 166’4 kilos. La de Ituren ha remarcado que detrás de cada récord hay mucho trabajo, mental y físico, y de eso último sigue recuperándose.
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