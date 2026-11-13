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Iker Vicente gana por 12ª vez el Campeonato Navarro de Aizkolaris
Euskaraz irakurri: Iker Vicentek 12. aldiz irabazi du Nafarroako Aizkolari Txapelketa
El de Ochagavía ha logrado su 12ª txapela consecutiva tras finalizar los trabajos en 32 minutos y 38 segundos. Seis minutos más ha necesitado el que logró el mejor tiempo en la clasificatoria, Ibai Soroa, que ha sido segundo. Eneko Saralegi ha sido tercero.
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