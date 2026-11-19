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Arkaitz Etxebeste e Ibai Soroa, por primera vez en la final del Campeonato de Euskal Herria
Euskaraz irakurri: Arkaitz Etxebeste eta Ibai Soroa, estreinakoz Txapelketa Nagusiko finalean
Zumarraga acogerá la final del Campeonato de Euskal Herria de aizkolaris del domingo. Allí competirán Iker Vicente, Julen Alberdi, Hodei Ezpeleta, Eneko Otaño, Arkaitz Etxebeste e Ibai Soroa.
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