Desestiman la reclamación de Nerea Arruti y ratifican a Oihana Fernández de Barrena como ganadora del Campeonato de Euskal Herria de aizkora

La Unión de Federaciones Deportivas Vascas ha desestimado la reclamación de Nerea Arruti, este martes, y ha ratificado la victoria de Oihana Fernández de Barrena en el Campeonato de Euskal Herria de aizkora de 2026

En la final del campeonato, que se disputó el pasado 29 de agosto, la aizkolari de Urnieta, en desacuerdo con la clasificación oficial, que otorgó por una centésima la txapela a la alavesa, presentó una reclamación, pero esta ha sido desestimada.

El desacuerdo de Arruti llegaba como consecuencia de que, a su juicio, había finalizado antes que Fernández de Barrena. Ahora, Nerea Arruti dispone de la opción de reclamar la resolución de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.