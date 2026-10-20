¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Desestiman la reclamación de Nerea Arruti y ratifican a Oihana Fernández de Barrena como ganadora del Campeonato de Euskal Herria de aizkora
La aizkolari de Urnieta, en desacuerdo con la clasificación oficial del campeonato, que otorgó por una centésima la txapela a la alavesa, presentó una reclamación; esta ha sido desestimada por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
La Unión de Federaciones Deportivas Vascas ha desestimado la reclamación de Nerea Arruti, este martes, y ha ratificado la victoria de Oihana Fernández de Barrena en el Campeonato de Euskal Herria de aizkora de 2026
En la final del campeonato, que se disputó el pasado 29 de agosto, la aizkolari de Urnieta, en desacuerdo con la clasificación oficial, que otorgó por una centésima la txapela a la alavesa, presentó una reclamación, pero esta ha sido desestimada.
El desacuerdo de Arruti llegaba como consecuencia de que, a su juicio, había finalizado antes que Fernández de Barrena. Ahora, Nerea Arruti dispone de la opción de reclamar la resolución de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Oihana Fernández de Barrena: “No soy parte de esta polémica; la federación tiene que hablar para ponerle fin”
EN DIRECTO
Hace min.
Nerea Arruti presenta recurso tras la final del Campeonato de Euskal Herria
EN DIRECTO
Hace min.
Iker Vicente gana la Urrezko Kopa por sexta vez
EN DIRECTO
Hace min.
Iker Vicente, tras lograr el subcampeonato en Australia: “Muy contento, pero llevo cuatro años ahí, muy cerca”
EN DIRECTO
Hace min.
Iker Vicente, subcampeón del mundo de velocidad
EN DIRECTO
Hace min.
Ibai Soroa, preparado para afrontar el desafío ante Xabier Zaldua
EN DIRECTO
Hace min.
Xabier Zaldua, preparado para afrontar el desafío ante Ibai Soroa
EN DIRECTO
Hace min.
Veteranía contra juventud, Soroa y Zaldua se citan para el desafío del sábado en Tolosa
EN DIRECTO
Hace min.
Iker Vicente da "leña" a Eneko Otaño en el desafío de Tolosa
Cargar más