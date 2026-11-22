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EN DIRECTO | Final del Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Aizkolari Txapelketa zuzenean
Sigue en directo la final del Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris que se disputa en Zumarraga.
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