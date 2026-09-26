¡Jokin Urretabizkaia ‘Basozabal', nuevo campeón de la Euskal Pentatloia!

Jokin Urretabizkaia 'Basozabal' es el nuevo campeón de la Euskal Pentatloia tras marcar el mejor tiempo en la final disputada este sábado en la plaza de toros de Azpeitia y derrotar a los favoritos Olaizola e Izeta VI. Este último ha sido tercero al conseguir Beñat Telleria el segundo mejor tiempo desde la primera tanda.

En total han tenido que realizar cinco pruebas: en levantamiento de piedra, 25 alzadas con bola de 100 kilos; en arrastre de piedra, dos plazas con piedra de 400 kilos; en hacha, tres kanaerdikos; con txingas de 50 kilos, 6 plazas, y, para terminar, tres kilómetros corriendo (30 vueltas a la plaza de toros).

En la primera tanda han participado Zelai IV, Telleria y Kañamares. Telleria ha tomado ventaja en el levantamiento de piedra y lo han mantenido durante toda la prueba, finalizando los trabajos en 32 minutos y 33 segundos. Zelai ha finalizado a 2 minutos y 7 segundos y Kañamares a 4 minutos y 29 segundos.

En la segunda tanda han estado Olaizola, Izeta VI y Basozabal. En esta ocasión ha habido más igualdad y emoción. Nadie ha conseguido mejorar la marca de Tellería al terminar el arrastre de piedra. Además, al empezar con el hacha Basozabal ha dado la sorpresa adelantándose y finalizando los tres kanaerdikos con rapidez.

Basozabal ha acabado a toda velocidad las seis plazas de las txingas; al mismo tiempo, Izeta acababa de empezar y Olaizola aún andaba con el hacha. Olaizola era considerado favorito, pero ha tocado fondo. En el caso de Izeta también era muy difícil revalidar la txapela, ya que ha perdido mucho tiempo y la marca de Telleria también ha estado ahí.

Olaizola no ha podido más y ha dejado de competir, mientras que Basozabal, con tres vueltas de ventaja, se ha puesto a la espalda de Izeta y le ha mantenido el ritmo, sabiendo que tenía asegurada la victoria.

Con un tiempo de 30 minutos y 51 segundos, Jokin Urretabizkaia es el nuevo campeón de la Euskal Pentatloia.