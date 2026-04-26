En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El escalador de Bergara Mikel Linazisoro, de vuelta a casa

Mikel Linazisoro eskalatzailea
18:00 - 20:00
El escalador Mikel Linazisoro
Euskaraz irakurri: Mikel Linazisoro eskalatzaile bergararra, etxera bueltan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El escalador vasco, que ha estado en un centro de alto rendimiento de Sant Cugat y ahora vuelve a casa, habla en esta entrevista en "Helmuga" de la experiencia vivida allí.

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X