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La pasión por la escalada no tiene edad para Joserra Perea

Joserra Perea eskalatzailea, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
El escalador Joserra Perea, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Eskalatzeko grinak ez du adinik Joserra Perearentzat
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KIROLAK EITB

Última actualización

Joserra Perea tiene 82 años, pero todavía está con ganas de seguir escalando porque le encanta. Aquí podéis ver completa la entrevista realizada en el programa "Helmuga".

"Helmuga"

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