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Joserra Pedrea, escalador de 82 años, protagonista de “Helmuga”

Joserra Pedrea eskalatzailea, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joserra Pedrea, 82 urteko eskalatzailea, "Helmuga" saioko protagonista
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KIROLAK EITB

Última actualización

Su edad, 82 años,  no es un problema para Joserra Pedrea para seguir escalando. El domingo será entrevistado en "Helmuga" para hablar de su pasión, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.

"Helmuga"

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