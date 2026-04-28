El exciclista Juan José Moral, protagonista de esta semana en “Helmuga”
Esta semana, el programa "Helmuga" entrevistará al exciclista Juan José Moral, a partir de las 11:30 horas.
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Su edad, 82 años, no es un problema para Joserra Perea para seguir escalando. El domingo será entrevistado en "Helmuga" para hablar de su pasión, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.
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El pelotari de trinquete Peio Larralde será el protagonista del programa “Helmuga” de este domingo
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