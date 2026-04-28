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El exciclista Juan José Moral, protagonista de esta semana en “Helmuga”

Juan Jose Moral txirrindulari ohia, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
El exciclista Juan José Moral, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Juan Jose Moral txirrindulari ohia, aste honetako protagonista "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta semana, el programa "Helmuga" entrevistará al exciclista Juan José Moral, a partir de las 11:30 horas.

"Helmuga"

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