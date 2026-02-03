El domingo, en ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La palista Amaia Irazustabarrena será la protagonista del programa "Helmuga" de este domingo

Amaia Irazustabarrena palista, Helmugan
18:00 - 20:00
Amaia Irazustabarrena, palista
Euskaraz irakurri: Amaia Irazustabarrena palista izango da protagonista, igandeko "Helmuga" saioan
author image

EITB

Última actualización

El programa "Helmuga" de este domingo se centrará en la pala femenina. Desde las 11:30 entrevistarán a la palista Amaia Irazustabarrena. También hablarán con la ex palista Garbiñe Tijero. 

Pala "Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X