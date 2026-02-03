Igandean, ETB1en
Amaia Irazustabarrena palista izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista

Amaia Irazustabarrena palista, Helmugan
18:00 - 20:00
Amaia Irazustabarrena, palista
Emakumezkoen pala izango dute hizpide igande honetan, "Helmuga" saioan. 11:30ean hasita, Amaia Irazustabarrena palista elkarrizketatuko dute. Garbiñe Tijero palista ohiarekin ere hitz egingo dute. 

Pala "Helmuga"

