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Jon Martín, sobre el penalti: “Es una acción que condiciona mucho y cambia el partido”
Euskaraz irakurri: Jon Martin: “Ez da hain penalti argia, eta epaileak segituan baieztatu du”
Jon Martín ha valorado la jugada que le ha supuesto la segunda tarjeta amarilla, y por lo tanto, ha dejado al equipo con un jugador menos. Considera que el árbitro ha pitado penalti muy rápido.
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