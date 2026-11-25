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Matarazzo: “Si queremos alcanzar el Top-8, es necesario ganar"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha subrayado que quieren "ganar todos los partidos", en vísperas de la visita del equipo txuri-urdin al Crystal Palace, en de la quinta jornada de la Liga Europa. Por su parte, el cental Mamadou Sarr ha afirmado que se han preparado para "todo tipo de partido".
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