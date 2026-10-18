La Real se divierte a costa del Málaga (2-5)
La Real Sociedad ha sumado la tercera victoria consecutiva en Liga este domingo con una goleada al Málaga (2-5) en el partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en La Rosaleda. El doblete de Oyarzabal y los goles de Kubo, Oskarsson y Guedes han guiado la goleada de los txuri-urdin.
El choque no ha podido empezar mejor para los txuri-urdin, ya que para el minuto 3 ya se había adelantado en el marcador. Take Kubo ha conducido hasta el área y, al ver que nadie le tapaba, se ha animado con un tiro lejano al segundo palo y ha marcado un golazo. Primer disparo y gol.
Matarazzo ha sacado un once muy ofensivo, con Oskarsson y Oyarzabal en la delantera y Barrenetxea y Kubo por las bandas, lo que ha hecho que fuera el equipo vasco el que ha llevado la iniciativa del ataque.
El Málaga ha querido reaccionar desde un córner, pero el tiro lejano de Recio, tras recibir el rechace, se ha ido arriba por mucho. A su vez, Kubo ha intentado sorprender a Herrero, con un lanzamiento a puerta cuando parecía que iba a centrar, pero el balón se le ha ido fuera por poco.
En el minuto 21, Remiro ha hecho una gran parada para parar el tiro a bocajarro de Salinas desde el área pequeña y evitar el empate.
Al de poco, Oskarsson ha tenido el segundo tanto en sus botas en una contra rápida, pero el tiro raso se le ha ido fuera de los tres palos por la derecha. Aun así, un intento de despeje del equipo andaluz se ha convertido en un pase profundo para el noruego, que esta vez no ha fallado y ha ampliado el marcador.
El siguiente en probar suerte ha sido Barrenetxea, con un tiro raso tras recibir el pase de Oyarzabal que se ha ido a las manos del portero.
El Málaga presionaba arriba en campo contrario, pero sin crear mucho peligro, lo que ha permitido a la Real salir rápido a la contra. Oyarzabal ha tenido la última ocasión de la primera parte, con un tiro raso que ha parado el portero.
A la vuelta de los vestuarios, el equipo local ha encontrado el gol en una contra rápida. Pablo Martínez ha puesto un pase preciso hacia atrás y Niño ha reventado el balón a la red.
El equipo gipuzkoano ha respondido con rapidez, y el capitán Oyarzabal ha marcado un golazo con un tiro raso pegado al primer palo, su primer gol de la temporada.
Pasada la hora de partido, el Málaga ha tenido la oportunidad de reducir distancias con un cabezazo de Chupe que se ha estrellado en el larguero. El que sí ha estado acertado ha sido Pablo Martínez, que ha recibido el rechace en un córner y ha reventado el balón a la red.
Pero, una vez más, la Real ha respondido con contundencia y Oyarzabal, con otro tiro raso pegado al palo, ha marcado el doblete.
El equipo de Matarazzo no se ha parado ahí, y en otra jugada colectiva ha marcado el quinto gol: gran pase de Barrenetxea que no acierta a marcar Oskarsson, pero Guedes ha estado atento para recoger el balón y marcar.
Los siguientes minutos han bajado el ritmo de juego, aunque ambos equipos han tenido alguna ocasión de gol. Aun así, la Real Sociedad ha tenido el juego bajo control, no se ha dormido y se ha llevado una gran victoria para casa.