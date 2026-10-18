La Real se divierte a costa del Málaga (2-5)

Matarazzo ha sacado un once muy ofensivo, con Oskarsson y Oyarzabal en la delantera y Barrenetxea y Kubo por las bandas, lo que ha hecho que fuera el equipo vasco el que ha llevado la iniciativa del ataque.

El Málaga ha querido reaccionar desde un córner, pero el tiro lejano de Recio, tras recibir el rechace, se ha ido arriba por mucho. A su vez, Kubo ha intentado sorprender a Herrero, con un lanzamiento a puerta cuando parecía que iba a centrar, pero el balón se le ha ido fuera por poco.

En el minuto 21, Remiro ha hecho una gran parada para parar el tiro a bocajarro de Salinas desde el área pequeña y evitar el empate.

Al de poco, Oskarsson ha tenido el segundo tanto en sus botas en una contra rápida, pero el tiro raso se le ha ido fuera de los tres palos por la derecha. Aun así, un intento de despeje del equipo andaluz se ha convertido en un pase profundo para el noruego, que esta vez no ha fallado y ha ampliado el marcador.