El Almería supo aprovechar los errores defensivos que la Real cometió en la primera parte para ponerse con un 0-2 a su favor y los de Jon Ansotegi tuvieron que remar a contracorriente durante toda la segunda mitad. Lo intentaron todo hasta el final e hicieron sufrir al conjunto de García Pimienta, pero finalmente cayeron derrotados por un contundente 2-4.

Cipenga y Miguel marcaron los goles del Almería en la primera mitad, y ya en la segunda, Arribas anotó de penalti el 0-3. Lander Astiazaran recortó distancias en el minuto 58, mientras que Mariezkurrena logró el 2-3 en el tiempo añadido. Sin embargo, un minuto después llegó la sentencia del Almería con un gol en propia puerta de Iñaki Ruperez.

Con este resultado, el Sanse suma su quinta derrota consecutiva y sigue en zona de descenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion.