El Sanse cae ante el líder Almería y suma su quinta derrota consecutiva (2-4)
Los errores defensivos han condenado al equipo de Jon Ansotegi ante un Almería que ha aprovechado su pegada para afianzarse en el liderato de LaLiga Hypermotion y dejar a la Real en zona de descenso.
La UD Almería se llevó este sábado los tres puntos de Zubieta al imponerse por 2-4 a la Real Sociedad B, resultado que consolida al conjunto andaluz en el liderato de LaLiga Hypermotion y condena al filial donostiarra a su quinta derrota consecutiva.
El Almería supo aprovechar los errores defensivos que la Real cometió en la primera parte para ponerse con un 0-2 a su favor y los de Jon Ansotegi tuvieron que remar a contracorriente durante toda la segunda mitad. Lo intentaron todo hasta el final e hicieron sufrir al conjunto de García Pimienta, pero finalmente cayeron derrotados por un contundente 2-4.
Cipenga y Miguel marcaron los goles del Almería en la primera mitad, y ya en la segunda, Arribas anotó de penalti el 0-3. Lander Astiazaran recortó distancias en el minuto 58, mientras que Mariezkurrena logró el 2-3 en el tiempo añadido. Sin embargo, un minuto después llegó la sentencia del Almería con un gol en propia puerta de Iñaki Ruperez.
Con este resultado, el Sanse suma su quinta derrota consecutiva y sigue en zona de descenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion.