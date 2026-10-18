¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Héctor Fort: “Estoy trabajando para llegar a mi mejor versión”
El joven lateral Héctor Fort se ha mostrado muy satisfecho tras la gran victoria que ha obtenido la Real Sociedad en Málaga (2-5), donde ha sido titular por segunda vez esta temporada.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La Real se divierte a costa del Málaga (2-5)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real Sociedad da la campanada ante el Barcelona (2-1)
EN DIRECTO
Hace min.
El Sanse cae ante el líder Almería y suma su quinta derrota consecutiva (2-4)
EN DIRECTO
Hace min.
Matarazzo: “Hasta ahora hemos enseñado dos caras, mañana es el día para sacar la buena"
EN DIRECTO
Hace min.
Beñat Turrientes: “Estamos fastidiados y dolidos"
EN DIRECTO
Hace min.
Resumen del partido Saint-Gilloise vs. Real Sociedad (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real deja escapar el triunfo en el último suspiro en Lovaina (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La afición de la Real Sociedad, preparada en Lovaina para disfrutar del partido ante el Union Saint-Gilloise
EN DIRECTO
Hace min.
La Real, obligada al despegue en Lovaina
Cargar más