MÁLAGA-REAL SOCIEDAD (2-5)
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Héctor Fort: “Estoy trabajando para llegar a mi mejor versión”

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El joven lateral Héctor Fort se ha mostrado muy satisfecho tras la gran victoria que ha obtenido la Real Sociedad en Málaga (2-5), donde ha sido titular por segunda vez esta temporada. 

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