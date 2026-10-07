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Aramburu se lesiona en el sóleo y deja a la Real sin laterales derechos

La lesión de Jon Mikel Aramburu coincide con la de Héctor Fort. Además, Odriozola sigue con su recuperación y Rupérez tiene ficha del Sanse y más de 23 años por lo que no puede jugar con el primer equipo.
Jon Aramburu of Real Sociedad competes for the ball with Robert Navarro of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Sociedad at San Mames on February 1, 2026, in Bilbao, Spain.
El lateral de la Real Jon Mikel Aramburu en un derbi frente al Athletic. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Jon Mikel Aramburu soleoan lesionatu egin da
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Última actualización

Las pruebas realizadas a Jon Mikel Aramburu por los servicios médicos de la Real Sociedad han confirmado una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, ha anunciado el club txuri-urdin en una breve nota. “Su evolución marcará la disponibilidad”, ha agregado.

Aramburu ha saltado al campo de entrenamiento este miércoles con absoluta normalidad tras volver de su viaje con la selección de Venezuela junto a Yangel Herrera. Sin embargo, durante la sesión de trabajo el lateral derecho ha sufrido molestias y ha abandonado Zubieta para que le hicieran pruebas en el hospital.

La lesión de Aramburu coincide con la de Héctor Fort. El fichaje catalán se cayó de la convocatoria de la final de la Euskal Herria Txapela y sigue entrenando al margen. Álvaro Odriozola sigue con su recuperación y Rupérez tiene ficha del Sanse y más de 23 años por lo que no puede jugar con el primer equipo.

Los tres laterales derechos están lesionados y Matarazzo podría tirar de Zubeldia, Beitia, Marín o, incluso, Barrene para tapar ese hueco.

Fútbol Zubieta Real Sociedad

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