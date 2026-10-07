Las pruebas realizadas a Jon Mikel Aramburu por los servicios médicos de la Real Sociedad han confirmado una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, ha anunciado el club txuri-urdin en una breve nota. “Su evolución marcará la disponibilidad”, ha agregado.

Aramburu ha saltado al campo de entrenamiento este miércoles con absoluta normalidad tras volver de su viaje con la selección de Venezuela junto a Yangel Herrera. Sin embargo, durante la sesión de trabajo el lateral derecho ha sufrido molestias y ha abandonado Zubieta para que le hicieran pruebas en el hospital.

La lesión de Aramburu coincide con la de Héctor Fort. El fichaje catalán se cayó de la convocatoria de la final de la Euskal Herria Txapela y sigue entrenando al margen. Álvaro Odriozola sigue con su recuperación y Rupérez tiene ficha del Sanse y más de 23 años por lo que no puede jugar con el primer equipo.

Los tres laterales derechos están lesionados y Matarazzo podría tirar de Zubeldia, Beitia, Marín o, incluso, Barrene para tapar ese hueco.