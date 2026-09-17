La Real ha perdido 1-2 ante el Bournemouth inglés en su vuelta a la Europa League. Una mala primera parte ha lastrado a los txuri-urdines, que han sido netamente inferiores a su rival en el primer acto. Tras el descanso los de Matarazzo han reaccionado y han puesto toda la carne en el asador, pero no han acertado para hacer el segundo gol del empate.

El inicio de partido ha tenido mucho, pero sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, el choque ha cambiado en una sola jugada. En el minuto 10 El Bournemouth ha encontrado el gol por medio de Kluivert. El tanto ha sido anulado en primera instancia por el trio arbitral por fuera de juego, pero tras checkearse por el VAR, finalmente, ha subido al marcador.

Poco después, sin tiempo para reaccionar, ha llegado el segundo mazazo para los txuri-urdines con el gol de Rayan. El brasileño ha aprovechado un extraordinario servicio de Scott, a la espalda de Sergio Gómez, para de cabeza hacer el segundo.

Todavía ha podido ser peor porque en el minuto 24 Evanilson han estrellado el esférico en el palo izquierdo de Marrero con un certero cabezazo. El conjunto de Marco Rose ha estado a punto de hacer el tercero.

Barrenetxea ha visto tarjeta amarilla después de una falta fruto de la desesperación. Scott, Tavernier y compañía han seguido haciendo estragos, y así el encuentro se ha ido al descanso.

A la vuelta de vestuarios la Real ha salido más enchufada y la entrada de Guedes y Gorrotxategi en el campo le han dado otro aire al equipo de Matarazzo. Además, el conjunto guipuzcoano ha conseguido neutralizar a Scott, la brújula del equipo inglés, que ya no lograba aparecer como en la primera parte.

Así, en el minuto 56, un disparo de Turrientes ha puesto a prueba a Petrovic, y un minuto más tarde Sergio Gómez ha recortado distancias a través de un centro-chut, que la defensa cherry no ha acertado a desviar, y acabado dentro de la red.

Espoleada por el tanto la Real ha seguido insistiendo, y Guedes ha vuelto a crear peligro con un disparo, que Petrovic ha tenido que rechazar a córner. En el 72, Oyarzabal ha tenido sus botas el empate. El delantero eibartarra ha tratado de hacer una vaselina cuando el guardameta se encontraba fuera del arco, pero se le ha ido por encima del larguero por poco.

Matarazzo ha dado entrada a Sucic, Kubo y Zakharyan para intentar empatar el encuentro, pero Petrovic lo ha evitado con dos paradones en los minutos finales. En el 84, Orri Oskarsson ha tenido el empate tras un gran pase en profundidad de Zakharyan, pero su remate cruzado ha sido desviado por el portero del Bournemouth. En el 90, con los mismos protagonistas, el guardameta de los ingleses saca un remate a bocajarro del delantero islandés.