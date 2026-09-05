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Soroeta salva un punto para el Sanse en Zubieta (1-1)

El atacante donostiarra, que ha saltado al verde en la segunda mitad, iguala el tanto inicial del Tenerife, obra de Fabricio, en el tramo final del partido, con una gran definición por encima del portero.

Soroeta celebra el gol anotado al Tenerife. Foto: RS Zubieta.

Euskaraz irakurri: Soroetak puntu bat salbatu du Sanserentzat Zubietan (1-1)
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Última actualización

El Sanse sigue sumando. El filial txuri-urdin ha empatado a uno frente al Tenerife, en el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta. Los goles han llegado en la segunda mitad. Los que han tomado ventaja han sido los canarios mediante Fabricio en el 60’, mientras que Soroeta ha igualado el partido en el tramo final con una gran definición por encima del portero. De este modo, el conjunto donostiarra suma 5 puntos.

Resumen del partido: 

Ion Ansotegi ha presentado dos cambios en el ‘once’ con respecto a la alineación que presento en Burgos la pasada jornada. El central Luken Beitia ha vuelto a jugar con el filial tras haber empezado el año con el primer equipo, entrando de parte de Unax Agote, lo que ha hecho que Jon Balda fuera desplazado al lateral izquierdo. En la zona de ataque, Arkaitz Mariezkurrena ha sido titular en el lugar de Gorka Gorosabel.

Tras un inicio de partido muy prometedor del Sanse, en el que ha gozado de varias ocasiones interesantes en los primeros minutos, el Tenerife ha tomado el control del balón y le ha bajado las revoluciones al partido. 0-0 al descanso, aunque los canarios, eso sí, han visto cómo el árbitro le anulaba un gol de cabeza a Enric Gallego mediada la primera mitad.

El espectáculo ha llegado en el segundo tiempo. Los dos entrenadores han empezado a mover el banquillo y han sido los visitantes quienes han tomado ventaja gracias a un gol de Fabricio en el 60’. Poco antes, Lebarbier ha estrellado el balón en el larguero.

Gol de Fabricio (0-1):

La respuesta del filial realista ha llegado en le tramo final del partido, cuando Soroeta ha aprovecha un gran envío de Jon Balda a la espalda de la defensa para definir por encima del portero. 1-1 tras los 90 minutos.

Gol de Soroeta (1-1):

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