Real Sociedad vs. Chelsea, en directo, en EITB

La Real Sociedad y el Chelsea se enfrentan el próximo 2 de septiembre, miércoles, en Zubieta, en el encuentro de vuelta de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones.

EITB emitirá en directo el encuentro, que arrancará a las 19:00 horas, por streaming en kirolakeitb.eus y ETBON, así como por televisión, en ETB1. El periodista Naxari Altuna se encargará de la retransmisión, con la ayuda de la exjugadora Larraitz Lucas. Zuriñe Iglesias estará a pie de campo, contando todos los detalles.

El conjunto txuri urdin afronta un reto complicado, debido a la dura derrota de la ida en Londres por 5-2.