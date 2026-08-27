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Real Sociedad vs. Chelsea, en directo, en EITB

El encuentro de vuelta de la previa de la Champions League se disputará el próximo 2 de septiembre, y se podrá ver tanto por streaming, en kirolakeitb.eus y ETBON, como por televisión, en ETB1, a partir de las 19:00 horas, desde Zubieta. 

El partido Real Sociedad-Chelsea, en EITB

Euskaraz irakurri: Reala vs Chelsea, zuzenean, EITBn
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Última actualización

La Real Sociedad y el Chelsea se enfrentan el próximo 2 de septiembre, miércoles, en Zubieta, en el encuentro de vuelta de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones.

EITB emitirá en directo el encuentro, que arrancará a las 19:00 horas, por streaming en kirolakeitb.eus y ETBON, así como por televisión, en ETB1. El periodista Naxari Altuna se encargará de la retransmisión, con la ayuda de la exjugadora Larraitz Lucas. Zuriñe Iglesias estará a pie de campo, contando todos los detalles.

El conjunto txuri urdin afronta un reto complicado, debido a la dura derrota de la ida en Londres por 5-2.

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