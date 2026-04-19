La Copa ya está en casa
Pasadas las dos de la tarde han aterrizado en el aeropuerto de Hondarribia los jugadores de la Real Sociedad con el preciado trofeo. A pie de pista les esperaban ciento de aficionados txuriurdines. Y se ha desatado nuevamente la locura. El capitán Oyarzabal les ha ofrecido simbólicamente a todos ellos la Copa.
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Los jugadores de la Real, con la Copa en sus manos, han llegado a primera hora de la tarde de este domingo a Zubieta, donde han sido recibidos por una multitud. El autobús del equipo txuri-urdin, que ha partido desde el aeropuerto de Hondarribia, ha recorrido municipios como Pasaia y las principales calles de San Sebastián antes de llegar a Zubieta.
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La Real Sociedad, campeona: Una final para el recuerdo
La Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey 2025-2026 tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, levantando su cuarto título copero de la historia en una final.
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Barrene: “Emocionado, esto es una locura; no tiene nada que ver con la anterior Copa”
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Así han recibido la copa los jugadores de la Real
Oyarzabal ha recogido la copa de la Copa del Rey. Después, ha bajado al campo para levantarlo y celebrar la victoria junto a sus compañeros.
Tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 3-4, en la tanda de penaltis, al Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey. Es la cuarta Copa para el equipo txuri-urdin. Aquí los penaltis.