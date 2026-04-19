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La Copa ya está en casa

SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo (i) y Mikel Oyarzabal (d) a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia en un vuelo directo desde Sevilla donde anoche ganaron la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
La Copa ya está en casa Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Kopa etxean da
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KIROLAK EITB

Última actualización

Pasadas las dos de la tarde han aterrizado en el aeropuerto de Hondarribia los jugadores de la Real Sociedad con el preciado trofeo. A pie de pista les esperaban ciento de aficionados txuriurdines. Y se ha desatado nuevamente la locura. El capitán Oyarzabal les ha ofrecido simbólicamente a todos ellos la Copa. 

Real Sociedad Mikel Oyarzabal Copa del Rey

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