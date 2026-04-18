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El homenaje de los jugadores a Aitor Zabaleta cantando “Txoria txori"

Oyarzabal Aitor Zabaletari omenaldia Kopa irabazi ostean
18:00 - 20:00
Oyarzabal, Koparekin. Irudia: EITB.
Euskaraz irakurri: Jokalariek Aitor Zabaletari egindako omenaldia "Txoria txori" abestuz
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los jugadores donostiarras han querido homenajear a Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad asesinado en 1998 por un 'ultra' del Atlético de Madrid. Ha sido uno de los momentos más emotivos de la celebración txuri-urdin.

Real Sociedad Mikel Oyarzabal Copa del Rey

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