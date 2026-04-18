El homenaje de los jugadores a Aitor Zabaleta cantando “Txoria txori"
Los jugadores donostiarras han querido homenajear a Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad asesinado en 1998 por un 'ultra' del Atlético de Madrid. Ha sido uno de los momentos más emotivos de la celebración txuri-urdin.
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Rino Matarazzo: “Estoy orgulloso, es para todos, es un momento muy especial”
El entrenador de la Real Sociedad ha sido entrevistado por EITB después de la final de la Copa el Rey que ha ganado el equipo txuri-urdin, en La Cartuja, ante el Atlético Madrid, en la tanda de penaltis.
Barrene: “Emocionado, esto es una locura; no tiene nada que ver con la anterior Copa”
Ander Barrenetxea, Barrene, ha abierto el marcador de la final de la Copa del Rey. A tan solo 14 segundos del inicio de este, ha marcado de cabeza, consiguiendo así el gol más rápido en la historia de la Copa.
Así han recibido la copa los jugadores de la Real
Oyarzabal ha recogido la copa de la Copa del Rey. Después, ha bajado al campo para levantarlo y celebrar la victoria junto a sus compañeros.
Tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 3-4, en la tanda de penaltis, al Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey. Es la cuarta Copa para el equipo txuri-urdin. Aquí los penaltis.
¡La Real, campeona! Los goles de la final
La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey al Atlético de Madrid, tras empatar 2-2 y pasar a los penaltis. Barrene ha marcado el primer gol, a los 14 segundos del inicio del encuentro. Lookman el segundo, Oyarzabal, de penalti, el tercero y Julián Álvarez el cuarto, que le ha llevado al 2-2.
¡La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey!
El equipo txuri-urdin se ha proclamado campeón de Copa del Rey por cuarta vez en su historia, al superar, en la final disputada en La Cartuja, en Sevilla, al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga.
La marea txuri-urdin une la fan zone de la Real con La Cartuja
Miles de aficionados y aficionadas de la Real se han dirigido en una multitudinaria 'kalejira' desde la fan zone de la Real hasta el estadio de La Cartuja con la ilusión de ver levantar la Copa al equipo de Pellegrino Matarazzo.
GALERÍA DE FOTOS: Ambientazo en las calles de Sevilla con la marea txuri-urdin
Las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado inumerables momentos para el recuerdo que perdurarán en la memoria colectiva realzale. En esta galería se puede ver una pequeña muestra de la marea txuri-urdin que ha tomado las calles de Sevilla de manera masiva.
¡La afición viste Sevilla y Gipuzkoa de txuri-urdin!
El blanco y el azul llevan horas tomando las principales calles de Sevilla, mientras que en Gipuzkoa, los cánticos a favor de la Real llegan a todos los rincones.