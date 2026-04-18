¿A qué jugador eliminarías del once del rival?
La gran final de Copa está a la vuelta de la esquina, y el ambiente ya se nota en la calle. En una breve encuesta, hemos preguntado a los aficionados qué jugador eliminarían del once del rival.
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El ambiente festivo se apodera de Sevilla
La Real Sociedad podría conquistar su cuarta Copa del Rey; el objetivo es derrotar al Atlético de Madrid. Los nervios se notan entre la afición, no sólo en casa, sino también en el propio Sevilla. Porque son miles los realistas que han ido a apoyar al equipo.
Los exjugadores de la Real arropan al equipo en la previa de la final
A pocas horas de la gran final, los exjugadores de la Real Sociedad — Juan Antonio Larrañaga, Jesús María Zamora, Roberto López Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz y Jose María Martínez — han enviado mensajes a los jugadores, expresando su apoyo al equipo.
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El filial txuri urdin mejoró tras el descanso, pero no pudo evitar una clara derrota ante un Racing de Santander eficaz que decidió el partido en los primeros minutos.
La Real afronta con ilusión y confianza la final de Copa ante el Atlético
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El capitán Mikel Oyarzabal ve a la Real con "ganas" y preparada para derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.
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El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.
Griezmann: “Le debo muchísimo a la Real y esta final será especial”
El delantero del Atlético afronta una final cargada de emociones ante la Real Sociedad en La Cartuja, donde reconoce la deuda que siente con el club donostiarra que le abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. En un ambiente de máxima tensión competitiva, el francés intenta contener la emoción para centrarse en un partido que promete ser inolvidable.
EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla. El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.
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