FINAL DE COPA

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¿A qué jugador eliminarías del once del rival?

Reala
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Zein jokalari kenduko zenuke aurkariaren hamaikakotik?
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KIROLAK EITB

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La gran final de Copa está a la vuelta de la esquina, y el ambiente ya se nota en la calle. En una breve encuesta, hemos preguntado a los aficionados qué jugador eliminarían del once del rival.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

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