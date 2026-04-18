¡La afición viste Sevilla y Gipuzkoa de txuri-urdin!
El blanco y el azul llevan horas tomando las principales calles de Sevilla, mientras que en Gipuzkoa, los cánticos a favor de la Real llegan a todos los rincones.
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La marea txuri-urdin une la fan zone de la Real con La Cartuja
Miles de aficionados y aficionadas de la Real se han dirigido en una multitudinaria 'kalejira' desde la fan zone de la Real hasta el estadio de La Cartuja con la ilusión de ver levantar la Copa al equipo de Pellegrino Matarazzo.
GALERÍA DE FOTOS: Ambientazo en las calles de Sevilla con la marea txuri-urdin
Las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado inumerables momentos para el recuerdo que perdurarán en la memoria colectiva realzale. En esta galería se puede ver una pequeña muestra de la marea txuri-urdin que ha tomado las calles de Sevilla de manera masiva.
¿A qué jugador eliminarías del once del rival?
La gran final de Copa está a la vuelta de la esquina, y el ambiente ya se nota en la calle. En una breve encuesta, hemos preguntado a los aficionados qué jugador eliminarían del once del rival.
El ambiente festivo se apodera de Sevilla
La Real Sociedad podría conquistar su cuarta Copa del Rey; el objetivo es derrotar al Atlético de Madrid. Los nervios se notan entre la afición, no sólo en casa, sino también en el propio Sevilla. Porque son miles los realistas que han ido a apoyar al equipo.
Los exjugadores de la Real arropan al equipo en la previa de la final
A pocas horas de la gran final, los exjugadores de la Real Sociedad — Juan Antonio Larrañaga, Jesús María Zamora, Roberto López Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz y Jose María Martínez — han enviado mensajes a los jugadores, expresando su apoyo al equipo.
El Sanse reacciona tarde ante un Racing sólido en Anoeta (1-3)
El filial txuri urdin mejoró tras el descanso, pero no pudo evitar una clara derrota ante un Racing de Santander eficaz que decidió el partido en los primeros minutos.
La Real afronta con ilusión y confianza la final de Copa ante el Atlético
El equipo de Pellegrino Matarazzo espera poder brindar un nuevo título a la afición txuri-urdin, pero para ello necesitará hacer un gran partido, ya que los del Cholo Simeone llegan en su mejor momento tras eliminar al Barça y alcanzar las semifinales de la Champions League.
Mikel Oyarzabal: “Llegamos bien y de verdad creo que puede ser nuestro día"
El capitán Mikel Oyarzabal ve a la Real con "ganas" y preparada para derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.
Simeone: “La Real Sociedad es un equipo competitivo, sabe pelear y sabe jugar"
El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.