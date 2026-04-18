El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.