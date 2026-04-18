Final de Copa
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¡La afición viste Sevilla y Gipuzkoa de txuri-urdin!

Imágenes de las aficiones del Atlético de Madrid y Real Sociedad en las calles de Sevilla a horas de disputarse la Final de la Copa del Rey. A 18 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El estadio de La Cartuja de Sevilla acoge por séptima vez consecutiva una final de la Copa del Rey de Fútbol, este año el Atlético de Madrid se medirá con la Real Sociedad en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 21,00h de hoy. Cabe recordar que los colchoneros han conquistado la copa en 10 ocasiones, frente a las tres de la Real Sociedad. Joaquín Corchero / Europa Press 18/4/2026
18:00 - 20:00
La afición, con la Real. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Sevilla eta Gipuzkoa osoa, Realarekin!
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KIROLAK EITB

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El blanco y el azul llevan horas tomando las principales calles de Sevilla, mientras que en Gipuzkoa, los cánticos a favor de la Real llegan a todos los rincones. 

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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