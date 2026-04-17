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Los aficionados de la Real despiden a su equipo en Zubieta

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/04/2026.- La afición de la Real Sociedad despide en Zubieta al autobús del equipo que se dirige al aeropuerto de Hondarribia para volar a Sevilla con el firme objetivo de regresar a casa con la Copa del Rey tras la final que disputará contra el Atlético de Madrid en La Cartuja. EFE/Juan Herrero.
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Aficionados de la Real despiden a su equipo
Euskaraz irakurri: Realeko zaleek taldea agurtu dute Zubietan
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KIROLAK EITB

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Después del último entrenamiento de la Real, cientos de aficionados se han congregado en el exterior para despedir a su equipo. La Real viaja con la esperanza de renovar el título de 1987 contra el mismo rival y con el fuelle de la ilusión de todo un territorio.       

Zubieta Real Sociedad Copa del Rey

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