Jon Gorrotxategi: “Para un canterano, llegar a la final supone alcanzar un sueño”
Para Jon Gorrotxategi, canterano de la Real Sociedad, será la primera final con su equipo. Parte de la Real desde muy pequeño, cumplirá su sueño el sábado.
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Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera vuelven a entrenar con la Real Sociedad, y apuntan a estar en la final
Tal y como ha mostrado la Real en un vídeo del entrenamiento de este martes, también Mikel Oyarzabal ha tomado parte con normalidad en el trabajo con sus compañeros.
Once localidades de Gipuzkoa tendrán fan zones con pantallas gigantes este sábado, para la final de la Copa
La Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos han organizado zonas de seguidoras y seguidores, con pantallas gigantes, para disfrutar con la final que va a jugar la Real Sociedad ante el Atlético Madrid.
Gonçalo Guedes: “Hemos hecho una buena trayectoria y hay que terminarla con la victoria”
A las puertas de la final de Copa que jugarán el Atlético de Madrid y la Real en La Cartuja el próximo sábado, hemos estado con Gonçalo Guedes. Nos ha contado que, por ahora, tiene “los pies en la tierra” y que está “tranquilo”. Pero eso no quita las ganas de traer la Copa a Donostia, aun sabiendo que tienen un partido difícil por delante.
Javier Alberola será el árbitro de la final de la Copa del Rey de este sábado
Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea eta 2022tik nazioartekoa da.Jorge Figueroa estará en el VAR. Alberola es árbitro de Primera División desde la temporada 2017-2018, y es internacional desde 2022.
López Ufarte: “La Real está muy bien en todo; puede ganar esta final”
Roberto López Ufarte, exjugador de la Real Sociedad, es uno de los protagonistas de la victoria copera del 87, además de haber vestido con la camiseta tanto del Atlético como de la Real. Hemos estado con él recordando aquella victoria y para conocer su punto de vista sobre la final de la Copa del Rey del próximo sábado.
Todo lo que debes saber de la fan zone de la Real en Sevilla: música y kalejira hasta La Cartuja
La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III y abrirá a las 11:00 horas. Una amplia programación musical con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro animará a la afición txuri urdin.
Reparto de puntos en un derbi loco (3-3)
El Deportivo Alavés ha logrado un empate agónico (3-3) ante la Real Sociedad gracias a un gol en el minuto 97 que ha dejado helado a Anoeta. En un encuentro frenético y lleno de alternativas, el conjunto babazorro ha igualado en la última jugada para rescatar un punto en un derbi vibrante que se ha resuelto en el descuento.
El Sanse perdona en Ceuta y se queda sin premio (0-0)
El filial txuri-urdin dominó y generó las mejores ocasiones, pero la falta de acierto y la actuación del portero rival evitaron una victoria que parecía al alcance.
Matarazzo: “El partido más importante es el del Alavés, aunque sabemos lo que nos viene"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha destacado que ahora mismo su equipo sólo piensa en el derbi de este sábado ante el Alavés, y que después ya habrá tiempo para centrarse en la gran final de Copa.