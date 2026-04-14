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Jon Gorrotxategi: “Para un canterano, llegar a la final supone alcanzar un sueño”

18:00 - 20:00
Jon Gorrotxategi. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Jon Gorrotxategi: “Harrobiko jokalari batentzat finalera iristea… ezin duzu amestu ere egin”
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KIROLAK EITB

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Para Jon Gorrotxategi, canterano de la Real Sociedad, será la primera final con su equipo. Parte de la Real desde muy pequeño, cumplirá su sueño el sábado.

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